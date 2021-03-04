توقع اتفاقية سلام مع جماعة شيوعية متمردة

وقعت حكومة نيبال اليوم الخميس، على اتفاقية سلام مع الحزب الشيوعي النيبالي، وهي جماعة شيوعية متمردة صغيرة معروفة بشن الهجمات العنيفة والابتزاز.وأوضحت الحكومة في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنها وافقت على رفع الحظر المفروض على الجماعة، والإفراج عن جميع أعضائها وأنصارها المحتجزين في السجن، وإسقاط جميع الدعاوى القضائية ضدهم، فيما وافقت الجماعة على التخلي عن كافة أشكال العنف وحل أي قضايا من خلال الحوار السلمي.وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق في حفل مشترك سيقام غدا الجمعة بحضور رئيس الوزراء، خادجا براساد أولي، وزعيم الجماعة المتمردة، نيترا بيكرام تشاند.