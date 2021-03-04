11 محلا يشاركون بالأزكازيون في شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن إجمالي الطلبات للمحال التجارية التابعة للقطاع العام والخاص التي حصلت على ترخيص للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات بنسبة 25% و50%، بلغت نحو 11 محلا تجاريا حتى الآن .ولفت في تصريح خاص للدستور، إلى أن المديرية تستقبل جميع الطلبات من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى يوم 28 مارس الجاري، لإتاحة الفرصة للمحال التجارية لتدوير رأس المال وإنعاش المبيعات واستفادة المواطنين بالأسعار المخفضة .وتابع أن هناك حملات رقابية على المحلات التجارية التي تشارك في الأوكازيون الشتوي للتأكد من التخفيضات أنها خصومات حقيقية وأن الأسعار على المنتجات معلنة باللغة العربية أو بلغتين على أن تكون إحداهما اللغة العربية وأن يكون هناك ترخيص.