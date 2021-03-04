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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم المنوفية»: استمرار فتح «السيستم» حتى إتمام الامتحان

الخميس 04/مارس/2021 - 10:33 ص
الامتحان
الامتحان
ولاء القاضى
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بدأت الفترة الثانية من امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة المنوفية، في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، والتي تبدأ من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر، وشددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على ارتداء الكمامة، كما قامت بالكشف على جميع الطلاب أثناء الدخول بالكشف الحراري، وتم التأكيد على الطلاب على الطلاب باستمرار فتح "السيستم" حتى إتمام الامتحان.

وكان أحمد سويد، وكيل وزارة تعليم بالمنوفية، أن المديرية قامت بالتأمين على الكهرباء بجميع المدارس بالمحافظة، وتم التأكيد على الطلاب باستمرار التواجد حتى أداء الامتحان.

ويذكر أن 33707 طلاب بمحافظة المنوفية سوف يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازيه مشددة، وسوف يتم حصر عدد من قام بأداء الامتحان في نهاية الفترة المحددة.

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