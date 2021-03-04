اعتقال شخصين في نيوزيلندا بسبب تهديدات لمسجدين بـ«كرايست تشيرش»

اعتقلت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الخميس، شخصين بسبب تهديدات عبر الإنترنت موجهة لمسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" تم استهدافهما منذ نحو عامين في هجوم أسفر عن مقتل 51 شخصًا.ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن الشرطة قولها إنه لم يتم توجيه اتهامات بعد للمعتقلين الاثنين، مشيرة إلى أنه يتم أخذ جميع التهديدات من هذا النوع على محمل الجد، ولن يتم التسامح مع أي رسائل كراهية أو أشخاص يريدون إلحاق الضرر بالمجتمع النيوزيلندي.ولم تشر الشرطة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تحل فيه الذكرى الثانية للهجوم على المسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية والذي أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرين.