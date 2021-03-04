مسؤولو «الزراعة» يتابعون تجهيز وإعداد التقاوى بالوادي الجديد

‏قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، ‏بزيارة محافظة الوادى الجديدة والمرور على محطة إعداد التقاوى بمدينة الخارجة.وخلال الزيارة تم الوقوف على أهم المعوقات هناك، وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة، كما تم الاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل.كما قام رئيسا إنتاج وفحص التقاوي ‏بالتوجه إلى مدينة الداخلة واستلام مساحة 400 متر لإنشاء مبنى إدارى واستراحة ومخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة وبسعر مخفض طبقا لتوجيهات وزير الزراعة في الشأن.‏كما توجها إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوي والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة.وتقدم الجميع بالشكر لوزارة الزراعة على متابعته المستمرة ودعمه للقطاع الخاص ممثلا فى الشركات الزراعية الموجودة بشرق العوينات وإصرار الوزارة على نشر الأصناف والهجن لكافة المحاصيل المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وباسعار مناسبة.