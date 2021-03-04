تسريب إجابات «إيطالي تانية ثانوي» على «تليجرام»

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي إجابات الامتحان الإلكتروني للغة الأجنبية الثانية "الايطالي" عبر تليجرام، والذي يؤديه الطلاب حاليا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.