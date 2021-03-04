رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول الدورات التدريبية لأعضاء البعثات العلمية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:29 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
طباعة
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول بدء فعاليات الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، بالاشتراك مع الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.

وأشار التقرير إلى استقبال المعهد لفوجين من السادة الموفدين للبعثات (الماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك والمهمات العلمية) من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية.

وأوضح التقرير أن الدورات التثقيفية تهدف إلى العمل على تنمية روح الانتماء لدى المبعوثين وتوعيتهم بحقوقهم العلمية والمالية وبناء قدراتهم، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف لتحسين السمات الشخصية وتأهيلهم للتعامل مع الثقافات المختلفة وتقبل الآخر.

وخلال الفعاليات، تم عقد عدة لقاءات بتقنية الفيديو كونفرانس مع السادة مسؤولي المكاتب الثقافية بعدة دول منها (اليابان وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها)؛ للتحاور والرد على تساؤلات المشاركين.

كما أوضح التقرير أن المعهد قام بدعوة العديد من الشخصيات المهمة والبارزة بالمجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الرياضي والترفيهي من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمنافسات الرياضية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية خلال الفترة القادمة، لجميع فئات المجتمع الجامعي.

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

الصور

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى