ضبط مصنع مبيدات زراعية يستخدم مواد مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية وجميع الأنشطة المختلفة والتأكد من الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل ومكافحة نواحى الغش والفساد وصلاحية المعروض للبيع للاستهلاك الآدمي وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ولتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالدعم.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع مبيدات زراعية غير مرخص من الجهات المختصة يقوم باستخدام خامات مجهولة المصدر وتقييد علامات وبيانات تجارية مختلفة عالمية ومستوردة، وتم التحفظ على 36 شيكارة مواد خام تزيد عن 2000 كجم وماكينة طحن وماكينة لصق و8 برميل بلاستيك، 2 حوض بانيو، وتم التحفظ على منتجات نهائية 74 كرتونة مختلفة الأنواع والأحجام لماركات عالمية وبعضها منتهى الصلاحية.كما تمكنت الحملة من ضبط 10 عبوات سيلكون منتهية الصلاحية بأحد المحلات، و62 عبوة عسل نحل و21 عبوة منشطات جنسية في محل آخر.تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.