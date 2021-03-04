فرض ارتداء «جھاز تعقب كورونا» في ماليزيا

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، إن فرض ارتداء جھاز التعقب الإلكتروني لكوفید-19 سیدخل حیز التنفیذ في 11 مارس الجاري.وأضاف وزير الصحة الماليزي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس أن فرض ارتداء جھاز التعقب الإلكتروني من بین الأمور التي تندرج في 5 مواد جدیدة بموجب قانون حالة الطارئة (الوقایة من الأمراض المعدیة ومكافحتھا) وسيدخل حیز التنفیذ في 11 مارس الجاري.وأوضح بابا، أن ارتداء جھاز التعقب على شكل سوار المعصم یھدف إلى مراقبة الحركات، وسوف یفرض على ثلاث فئات (الأشخاص الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كوفید-19، والخاضعین للتحقیقات (PUI ) أو الذین لھم مخالطة قریبة من مرضى كوفید-19، والخاضعین للمراقبة).وأشار إلى أن مدة ارتداء ھذا الجھاز 10 أیام، مشددا على أنه سیتم معاقبة من ثبت عليه تخریب الجھاز أو إتلافه، أو فقدانه، أو تغییره".