تطعيم 539 ألف طفل ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار جميع الفرق الثابتة في الوحدات الصحية تستمر في التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الخميس وغدا الجمعة، مشيدا بالدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال الحملة، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية مشيدا بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.وأضاف نور الدين، أنه تم تطعيم أكثر من 539 ألف طفل في اليوم الرابع بنسبة تغطية 99.2%، 539291 طفل من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، حيث يبلغ عدد الفرق الطبية 1150 فريقا، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التى تجوب المنازل والحضانات ومن شقة لشقة، مقدمًا الشكر لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية مشيدًا بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم ترتيب المراكز الخمسة الأول من حيث نسبة التغطية إدارة الرياض الصحية في المركز الأول بنسبة تغطية 101.3 % وتليها إدارة بيلا الصحية في المركز الثاني بنسبة تغطية 100.5 % وإدارة سيدي سالم الصحية المركز الثالث بنسبة 100.3٪ ثم إدارة سيدي غازي الصحية في المركز الرابع بنسبة 100.2% وإدارة دارة الحامول الصحية في المركز الخامس بنسبة تغطية 100%.