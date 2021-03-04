23 مشروعا من جامعة الإسكندرية تفوز بتمويل «بدايتي»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، فوز 23 مشروعا من مشروعات الفرق البحثية لطلاب جامعة الاسكندرية، بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي من خلال مبادرة «بدايتي».وأوضح رئيس الجامعة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه المشروعات تضم 186 طالبا بإجمالي تمويل 1.256.970 (مليون ومائتين ستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعين جنيه مصريًا)، لافتًا أن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة "تايكو"، كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضية عن فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعة.