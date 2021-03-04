هبوط مستمر لبورصة إسطنبول.. والمؤشر العام يتراجع 3.97 نقطة اليوم

سجل مؤشر بورصة إسطنبول، اليوم الخميس، تراجعًا بمقدار 3.97 نقطة بنسبة 0.26٪ مع بداية التعاملات وبلغ 1.527.07 نقطة.وتراجع مؤشر البنوك 0.48 % وهبط المؤشر الشركات القابضة 0.40 %، ومن بين مؤشرات الصناعة، حقق التأجير التمويلي والتخصيم أكبر ربح بنسبة 3.32% بينما كسبت المنسوجات والجلود القيمة الأكبر بنسبة 1.34%.وسجل التضخم النقدي في تركيا أمس ارتفاعًا كبيرًا، وبلغ 15.61 فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 %.أفاد المحللون أن عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى حد 1.50 مرة أخرى مساء أمس، وأن خطر حدوث طفرة في النوع الجديد من وباء فيروس كورونا أثر سلبًا على الرغبة في المخاطرة على نطاق عالمي.يذكر المحللون أن تدفق الأخبار بشأن مسار أسواق السندات وحزمة الدعم الاقتصادي المتوقع مناقشتها في مجلس الشيوخ حتى نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، لا يزال محور جدول الأعمال، وسيقدم رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، محددًا لاتجاه الأسواق في خطابه هذا المساء.