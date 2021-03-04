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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخشت» يهنئ «أبو الغيط» لاختياره أمينًا للجامعة العربية لدورة جديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:27 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
ريم محمود _ اسراء جمال
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- الخشت: التجديد لولاية ثانية تعكس ثقة القيادة المصرية والعربية في ظرف دقيق من تاريخ الأمة العربية
- الموافقة بالإجماع تؤكد ثقة الدول العربية في رؤية القيادة السياسية المصرية


هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإعادة الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية لدورة جديدة لمدة 5 سنوات اعتبارا من يونيو 2021، مشيرا إلى أن التجديد لفترة ثانية تعكس ثقة القيادة المصرية والعربية في ظرف دقيق من تاريخ الأمة العربية.

وقال الخشت، إن مجلس الجامعة وقيادتها إذ يقدم التهنئة للسيد أحمد أبوالغيط، يؤكد أن موافقة الدول العربية بالإجماع على قرار القيادة السياسية المصرية، على إعادة ترشيح أبوالغيط لولاية ثانية تعكس أيضا مدى العلاقات القوية والمتينة وثقة الدول العربية في رؤية القيادة المصرية للعمل العربي في المستقبل وتجسيد طموحات الدول العربية في عمل عربي جماعي بهدف خدمة الشعوب والمصالح العربية.

وأشار إلى أن اختيار "أبوالغيط" جاء لدوره الكبير في العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وتقليل مساحات الخلاف، والعمل المشترك الفعال بينها، بالإضافة إلى أن إدارة أبو الغيط في ولايته الأولى اتسمت بالوعي والحكمة في مرحلة كانت مليئة بالتهديدات والأخطار والتحديات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الدول العربية من أجل وجود رؤية عربية واحدة في تناول القضايا العربية الراهنة، في ظل أوضاع سياسية معقدة تتطلب الحكمة والالتفاف العربي بعيدًا عن التشتت والتفكك.

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