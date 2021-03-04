وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان امتحان الصف الثاني الإعدادي

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات في مدينة الحمام شرق مطروح، لمتابعة مسار امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الامتحان فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب.وأضاف أن الامتحان المجمع للصف الثاني الإعدادي في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة، لافتًا أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير امتحانات صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية.