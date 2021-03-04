«الزراعة»: مصر تسعى للوصول إلى 400% قيمة مضافة بصناع القطن

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الدولة تسعى إلى استعادة القيمة المضافة للقطن المصري بتصنيعه محليا بدلا من تصديره خام.وأضاف مسعد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القيمة المضافة للقطن ستصل إلى 400% حال تصنيعه محليا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لذلك من خلال مصانع الروبيكي والمحلة الكبرى وكفر الدوار، لإحداث طفرة من خلال تصنيع القطن محليا، وبالتالي تشجيع المزارعين على زراعته من خلال تقليل التكلفة وزيادة هامش ربح.وأوضح، أن القطن مصدر للزيوت والعلف، والتي تسعى الدولة لتوفيرها بدلا من الاستيراد من الخارج.