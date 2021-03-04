100 محل تدخل «الأوكازيون الشتوي» في المنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن حجم عدد التراخيص التي حصلت عليها المحلات التجارية من القطاعين العام والخاص للمشاركة في "الأوكازيون الشتوي" بلغ نحو 100 محل تجاري، مع استمرار استقبال طلبات المحلات التجارية والشركات للانضمام حتى 28 مارس الجاري، بتخفيضات مابين 20% إلى 35%، من خلال الحصول على التراخيص بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد أسعار المنتجات والسلع بسعر مخفض مقارنة بما تم بيعه خلال شهر ماضي.وأكد يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل محل تجاري له الحق في المشاركة بالأوكازيون الشتوي لمدة 14 يوما بالتناوب مع المحلات الأخرى، لإتاحة الفرصة للمنافسة بين المحلات لتقديم أقل التخفيضات والإعلان عن السعرين ما قبل وما بعد الخصم.