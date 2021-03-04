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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 4 إرهابيين في كركوك ونينوى

الخميس 04/مارس/2021 - 10:24 ص
القبض على 4 إرهابيين
القبض على 4 إرهابيين في كركوك
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أعلنت السلطات العراقية، القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتي (كركوك) و(نينوى).

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس أن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل مهامها الأمنية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حيث تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في قرية (صالح النهر) ناحية الرياض بكركوك.

وأضاف البيان أنه "تم إحالتهما أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

وفي السياق، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على إرهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة بمحافظة نينوى.

وذكر الجهاز، أن قوة من الجهاز غرب محافظة نينوى تمكنت من القبض على الإرهابيين خلال نصب كمين محكم استنادًا إلى معلومات دقيقة وبعد استحصال الموافقات القانونية، مبينا انهما كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة الجزيرة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطق غرب المحافظة.

وأضاف أنه جرى تدوين أقوال الإرهابيين، بعدما اعترفا بتنفيذهما عمليات نهب وسيطرة على أراضي ومنازل المدنيين العزل آنذاك وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما.

من ناحية أخرى دمرت القوات الأمنية العراقية وهيئة الحشد الشعبي، عددا من مضافات الداعشية في سلسلة جبال حمرين.

وفي وقت سابق أطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

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