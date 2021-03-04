«فيسبوك» تخطط لرفع الحظر عن الإعلانات السياسية في أمريكا

أعلنت شركة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي أنها تعتزم رفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية الأمريكية، منهية بذلك الحظر الذي كان ساري المفعول منذ انتخابات نوفمبر الماضي.وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يفتح الباب مجددًا أمام الإعلانات على فيسبوك من خلال الحملات السياسية والمعلنين على حدٍ سواء.وفي السياق ذاته، رفعت شركة جوجل Google عملاق محركات البحث حظرًا مشابهًا على الإعلانات السياسية الأسبوع الماضي، وذلك بعد تصنيف الانتخابات الأمريكية كحدث حساس، لكنها رفعت الحظر في ديسمبر الماضي، ثم أعادت الحظر مجددًا في 14 يناير بعد أعمال العنف في مبنى الكابيتول.كانت منصة "فيسبوك" قد فرضت الحظر على عرض الإعلانات السياسية التي تروج للجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.