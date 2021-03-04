ضبط 599 محلًا مخالفًا لإجراءات كورونا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 12719 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 175 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 599 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.