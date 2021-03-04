رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طنطا: إجراء 5 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب بالمجان

الخميس 04/مارس/2021 - 10:22 ص
عمليات كى
عمليات كى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى في إجراء 5 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب عن طريق القسطرة، لافتًا إلى الاستمرار الأيام المقبلة في إجراء مزيد من العمليات.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى التعليمى العالمى لإجراء هذه العمليات، والتى تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة المفاجئة.

وأشار عميد طب طنطا، إلى أن وحدة كهروفسيولوجية القلب تعد الأولى من نوعها في وسط الدلتا، حيث تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تماثل نظيرتها فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبى.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العمليات تجرى بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، أو عن طريق القطاع المجانى بالمستشفى، أو من خلال مشاركة المجتمع المدنى.

‏ضم الفريق الطبى أطباء من جامعة طنطا وعين شمس وأطباء الزمالة المصرية، تحت إشراف ‏الدكتورة ميرفت أبو المعاطي رئيس الفريق و‏أستاذ أمراض القلب وكهروفسيولوجية القلب بطب عين شمس، والدكتور محمد سطيحة أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا، والدكتوره مى سلامة، ‏‏أستاذ ورئيس قسم القلب السابق بطب طنطا، والدكتور محمد بيومى، والدكتور وليد رشدى￼، والدكتوره سالي الصواف، والدكتوره نوران ابرا هيم، والدكتوره نورهان حسام، والدكتوره هدير غنيم، والدكتور أحمد الرصاصي.

موضوعات متعلقة

«غيّره فى الحمام».. «بنطلون مقطّع» يمنع طالبًا من دخول الامتحان (صورة)

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

الصور

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى