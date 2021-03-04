وفد«الصناعات المعدنية» يتفقد أعمال ومصنع الجنوط بـ«مصر للألومنيوم»

قال مصدر مسؤول في شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، يرافقه باسم شريف، مستشار التسويق بالشركة القابضة، زار أمس شركة مصر للألومنيوم.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لـ "الدستور" أن الوفد الذى رافقه المهندس محمود سالم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، ولفيف من قيادات الشركة تفقد عنابر الإنتاج، والمسابك، ومصنع انتاج قطاعات الألومنيوم.وأوضح أن الوفد زار موقع تنفيذ مشروع الخط السابع ومشروع جنوط السيارات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة في إطار اهتمام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشركة مصر للألومنيوم والوقوف على مشروع الخط السابع ومشروع انتاج الجنوط بالشركة، وأن الزيارة مستمرة لمدة يومين حيث سيتم تفقد جميع المرافق الإنتاجية والخدمية بالشركة.