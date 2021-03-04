ارتفاع مستمر لأسعار العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية

شهدت الأسواق المصرفية التركية، ارتفاعًا جديدًا في أسعار صرف العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ سجل الدولار الأمريكي 7.46 ليرة.وفي الوقت نفسه ارتفع سعر اليورو إلى 9.00 ليرات، فيما وصل سعر جرام الذهب إلى 411 ليرة.وخفض بنك «جولد مان ساكس» الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا في عام 2021، إلى 5.5% على أساس سنوي، الإثنين الماضي، من تقدير سابق قدره 6.0%، مستشهدًا بأحدث بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 التي جاءت دون التوقعات.وأظهرت البيانات الصادرة، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.9% في الربع الرابع من العام الماضي، و1.8% في عام 2020 ككل.