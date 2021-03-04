حركة الملاحة في بوغازي الإسكندرية مستمرة رغم الأمطار

أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، استمرار حركة الملاحة ببوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة على الثغر لليوم الثاني على التوالي وانخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ولم يؤثر سقوطها على حركة سير المشاة والسيارات.وقال المتحدث في تصريح اليوم الخميس إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية السيئة ومنع تراكم المياه وتصريفها وتسهيل حركة المارة.وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء السلوم"، وهي ممطرة وتستمر لمدة يومين، تصاحبها رياح جنوبية غربية.