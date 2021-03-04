التحقيق في بلاغ شركة مياه الشرب بضرب عاملين في كفرالزيات

باشرت نيابة كفرالزيات بإشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس النيابة، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المهندس خالد عمارة مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالزيات، واثنين من عمال الشركة، بعد قيام عدد من الأشخاص بأحد شوارع مدينة كفرالزيات بالتعدي بالضرب على عمال الصرف بالشركة أثناء إصلاحهم انسداد ببالوعة الصرف الصحي بشارع سعد زغلول بمدينة كفرالزيات، مما أدى إلى إصابة أحد العمال بجرح قطعي بالرأس وعمل خياطة ٧ غرز له، بعد أن سألت الدماء على وجهه.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إشارة من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز شرطة كفرالزيات بتقدم فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالزيات بالتقدم ببلاغ بتعدي بعض المواطنين بالضرب على اثنين من عمال التسليك بالصرف الصحي.وعلى الفور انتقل الرائد أحمد شيحة معاون مباحث كفرالزيات، ومحمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات، إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام المدعو د ل ٤٨ سنة وآخرين بالتعدى بالضرب على كلا من عادل أحمد ٣٧ سنة عامل صرف صحي وعامر يونس ٣٥ سنة عامل بشركة مياه الشرب أثناء توجههم لإصلاح انسداد بإحدى بيارات الصرف الصحي المسودة بشارع سعد زغلول بالمدينة، مما أسفر عن تمزيق ملابسهما وإصابتهما بجروح وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم وإصابة العامل الأول بجرح قطعي بالرأس نتيجة التعدي عليه بخشبة مما نتج عنه احتياجه لجراحة خياطة ٧ غرز، وتم نقله لمستشفى كفرالزيات العام.وقد تمكنت مباحث كفرالزيات من القبض على المتهم الأول وآخرين وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، واحتجاز المتهمين لحين انتهاء التحقيقات، وتم تحرير محضر ٢٣ جنح كفرالزيات.ووجه المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية الشئون القانونية بالشركة ومدير الفرع بتقديم الدعم للعمال المعتدي عليهم أثناء عملهم والحفاظ على حقهم القانوني وعمل محضر بقسم شرطة كفرالزيات.