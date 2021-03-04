السيسي يصدر قرارا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.