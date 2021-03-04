«القروض الوهمية» تطيح بـ14 مصرفيًا فى العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إصدار أوامر قبض بحق 14 موظفًا في المصرف الزراعي بميسان، عازيًا السبب إلى صرفهم قروضًا ‏وهمية‎.وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 14 موظفًا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة، وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري و300 ألف دينار".وأضاف أن "المذكرات صدرت وفقًا لأحكام قانون العقوبات".