133 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، 133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 271 ألفا و872 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "جورجيا توداي" المحلية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3553 حالة؛ عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2238 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1477 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، وتجاوز عدد حالات التعافي 266 ألفا.