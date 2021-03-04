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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. افتتاح دار «الأيدي الأمينة» لرعاية الفتيات في بني سويف

الخميس 04/مارس/2021 - 10:15 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تزور نيفين القباج وزيرة الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، محافظة بني سويف، حيث تلتقي الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف في ديوان عام المحافظة في بداية الزيارة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى لدار "الأيدي الأمينة" لرعاية الفتيات ببني سويف.

وستشهد الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف والذي يقام علي مساحة ٣٥٠٠ متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلامأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.

كما تطلق القباج قافلة كساء وغذاء لاسر بلا مأوى مقدمة من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة الحياة من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للاطفال والكبار بلا مأوى، حيث تضم القافلة ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية، و٢٠٠ بطانية، و٢٠٠ عباءة فاخرة، و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي،ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلا مأوى رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتسليم ١٦ دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم مؤسسة مستقبل الأمين، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.

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