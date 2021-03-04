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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسى يوقع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
الخميس 04/مارس/2021 - 10:19 ص
السيسي
ا ش ا
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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.
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