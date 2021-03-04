تربية النعام في مصر.. تجارب ناجحة رغم عدم الانتشار

على الرغم من عدم انتشار تربيته في مصر، إلا أن مربي طائر النعام، أكدوا أن مصر من أفضل البلاد التي يصلح فيها إقامة مشاريع تربية هذا الطائر، التي وصفوها بالمشاريع الناجحة والمربحة صاحبة العائد الكبير على مربيها.فقد أكدوا أن طائر النعام، ذو إنتاجية هائلة من اللحوم تفوق إنتاجية الأبقار والأغنام وغيرها من المواشي، بخلاف قيمة وسعر لحم النعام مقارنة بالمواشي الأخرى، وأيضًا بخلاف الريش والجلود، فمنه يمكن الحصول على أرقى أنواع الجلود، وأهم أنواع الريش على الإطلاق، لذلك يعد مشروع تربية النعام من أهم مشاريع الإنتاج الحيواني.وأنثى النعام الواحدة تنتج كمية تتراوح من ٥٠ إلى ٧٠ بيضة في الموسم الواحد، ومن تلك البيضات يمكن الحصول على كمية تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ كتكوتا، ومن خلال تربية النعام الصغير الناتج لمدة سنة أو أكثر قليلًا يُصبح وزن الواحدة منها ما بين ١٠٠ إلى ١٣٠ كجم، مع العلم أن نسبة اللحم الصافي من إجمالي وزن النعامة يبلغ حوالي ٣٣٪ أي بكمية تتراوح من ٣٥ إلى ٤٥ كجم على حسب الوزن الكلي للنعامة، وهو الأمر الذي يوضح مدى تفوق النعام من حيث إنتاجية اللحم.كما أن الأنثى منه تنتج في العام الواحد كمية صافية من لحم النعام تتراوح من ٧٠٠ كجم إلى طن واحد، وتلك بالطبع إنتاجية هائلة من اللحوم تفوق إنتاجية الأبقار والأغنام وغيرها من المواشي، بخلاف قيمة وسعر لحم النعام مقارنة بالمواشي الأخرى بخلاف الريش والجلود كذلك، أما عن متوسط عمرها فيبلغ من ٦٠:٧٠ عامًا.وفي هذه السطور نعرض تجارب بعض الشباب الناجحة مع تربية هذا الطائر.إيهاب أحمد، ٣٠ عامًا، بكالوريوس تجارة وصاحب مزرعة لتربية النعام، قال: "عملت مشروع تربية النعام وفي الأول كنت بادئ بكتكوت نعام كتجربة، والكتكوت كبر وبقة نعامة وبعته وجيبت بتمنه 4 كتاكيت نعام، وهكذا كل مرة لحد ما جيبت ‏نعام منتج، والحمد لله عملت إنتاج نعام وكبرت المشروع في فترة بسيطة جدًا، ومحدش ساعدني في مشروعي لأن ما كنش حد مقتنع بالمشروع أصلًا في البداية".‏يتابع إيهاب ناصحًا الشباب أن يتشجعوا لإقامة هذا المشروع، وأوضح أن كل شيء في النعام يُباع مثل اللحم والريش والجلد والدهن والبيض، كما أضاف أن المبتدأين يمكنهم أن يبدأوا بيع النعامة كاملة مرة واحدة إلى أن يكتسبوا خبرة بيع كل جزء، فيها على حدا.أما محمود أحمد بكالوريوس علوم، وصف مشروع تربية النعام، بأنه من المشاريع المربحة، ولكنها تحتاج إلى جرأة من قبل الكثيرين للإقدام عليه.يقول: "من الممكن أن تبدأ المشروع بـ5 كتاكيت سعر الكتكوت حوالي 1800ج، ويُباع في نهاية الدورة من 8000 لـ 10000 والأنثى أغلى من الذكر".أما عن رعاية الكتاكيت فوصف أنها بالبداية تحتاج غرفة صغيرة بعيدة عن البرد، وعندما تكبر تحتاج مكان تدخله الشمس، وتأكل النعام علف مخصص لها بالإضافة إلى الخضروات.وأضاف أن النعام بطبيعته يمتلك مناعة قوية جدًا، كما أنه يتحمل أعلى درجات الحرارة لأنه طائر صحراوي.وتابع أنه من يحتاج إلى البداية بتربية النعام منتج الأسرة المنتجة، والتي تتكون من 2 أنثى وذكر، فإن ذلك يحتاج إلى توافر مساحة من 150 مترا لـ 200 متر، وأن يكون المكان الذي تتم فيه التربية مكشوفًا للسماء، وتنتج كتاكيت في الموسم من أول شهر 1 إلى شهر 10 حوالي 60 كتكوت نعام والكتكوت يباع بـ1800 جنيهًا، وإذا كان عمره شهر فيباع بحوالي 2300 جنيهًا، أما الأسرة فتتكلف في خلال سنة كاملة حوالي 18 ألف جنيه، وتأكل 3 كيلو علفً صباحًا، وتنتج بيضه كل 48 ساعة، كما تنتج كتاكيت على الأقل بـ120 ألفا وهو ما يعني أن صافي الربح من الأسرة الواحدة 100 ألف جنيه.كما أن هذا المشروع لايعد مشروعًا للأغنياء فقط، بل هو مناسب للجميع، حيث يمكن تنفيذه على سطح المنزل بأقل المتطلبات، وهذا ما أوضحه سعيد حسن بكالوريوس زراعة وأحد أصحاب مشروع لتربية النعام بالمنزل، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب سطح منزل بمساحة ١٠٠ متر مربع أو أكثر، موضحًا أنه سيكون أكثر من رائع لتنفيذ مشروع تربية النعام فالنعامة تحتاج إلى متر مربع تقريبًا.وعن التجهيزات المبدأية للمشروع على سطح المنزل، قال إنه لابد من تظليل هذا السطح بمظلة بلاستيكية أو من الصاج لوقاية النعام من أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار، وتابع أنه يُفضل أسوار السطح الأربعة تكون بسلك معدني أو شباك مثل المخصصة لملاعب كرة القدم بحيث لا يقل الارتفاع من كل جانب عن ٢ متر، لما يحققه ذلك من فائدة للناعم في منعه من السقوط عندما يكُبر، كما يحتاج الأمر إلى فرش أرضية السطح المخصصة للتربية بالرمال مع التأكيد على عدم فرشها بالتبن أو نشارة الخشب لأن النعام سيبتلعها مما قد يسبب مشاكل صحية له، وبالإضافة إلى المتطلبات السابقة يحتاج النعام إلى أحواض للشرب وعلافات يجب رفعها عن الأرض للنعام الكبير.وأوضح سعيد أن النعام يتناول الفرخ من عمر أسبوع حتى عمر البيع أو الذبح (١٠ شهور إلى سنة) ما يتراوح من ٢٨٠ كجم إلى ٣٠٠ ويتراوح وزنه ٩٠ إلى ١٠٠ كجم، أما بالنسبة للنعام البياض فتأكل النعامة الواحدة وجبة واحدة يوميًا (وجبة كل ٢٤ ساعة) وزنها ٢ كجم، مؤكدًا أنه من الضروري أن تتكون كل وجبة من العناصر الغذائية التالية (فول صويا، ذرة صفراء مجروشة، برسيم حجازى "دريس، ردة، نخالة، مركزات وأملاح معدنية، حجر جيرى، ملح).وتابع أن قدرة النعامة على إنتاج البيض تكون عند سن ١٨ شهر في حال التغذية الجيدة، وقد تمتد المدة إلى عامين في حال القصور، أما بالنسبة لذكور النعام الإفريقي فإن سن البلوغ يبدأ من سنتين إلى ٣ سنوات.وعن أهم مشاكل تربية النعام أوضح سعيد أنها انخفاض نسبة الخصوبة ونسبة الفقس وزيادة معدل وفيات الكتاكيت من الفقس حتى عمر 2-3 أشهر، وكذلك انخفاض معدل النمو ومشاكل إلتفاف الأرجل في العمر الصغير وأيضًا صعوبة تسويق المنتجات النهائية من النعام.