«الزراعة»: إنتاج أصناف قطن عالية الإنتاجية وصفات «غزلية» متميزة

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه قد تم إنتاج أصناف قطن جيزة 94، 95، 96، 97، والذي تم تسجيله في عام 2020، والصنف جيزة 98 والذي سيتم تسجيله في العام المقبل 2022.وأضاف مسعد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جميعها أصناف عالية الإنتاجية ومتميزة في الصفات الغزلية، حيث يتم حاليا توزيع التقاوي في التوقيتات المناسبة للزراعة.