أهالي كفر الديب بالغربية يتهمون سيدة بجمع 30 مليون جنيه وهروبها

شهدت قرية كفر الديب، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، واقعة نصب جديدة، بطلتها سيدة جمعت ما يقرب من 30 مليون جنيه، بحجة عمل جمعيات وتشغيلها فى مجال الكرتون والعقارات، وهربت بعد أن طالبها الأهالى برد المبالغ المالية، وهجرت زوجها وأولادها.وقال الأهالي إن السيدة أوهمتهم بدفع فوائد يومية بلغت فى بعض الحالات 10 آلاف جنيه، كما أوهمت البعض أنها تعمل فى تجميع الجمعيات، والبعض الأخر أنها تتاجر فى العقارات، وتارة آخرى بمجال الكرتون، مستخدمة وسطاء من أهالى القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع سيطها فى القرية والقرى المجاورة لتجمع ملايين الجنيهات وتهرب بها بعد كشف أمرها على "جروب الفيس بوك" الخاص بأهالى القرية.وأكد "محمد.س" أحد الضحايا إن هناك الكثير باع ماشيته وأخذوا قروضًا لتشغيل أموالهم مع "المستريحة" قائلًا: الناس عملت محاضر فى الشرطة وإنه قام بتسليمها ٨٠٠ ألف جنيه كانت في بداية الأمر لعمل جمعية.وقال "محمد. ا" أحد المنصوب عليهم بالقرية أنه دفع هو الآخر ٥٠٠ ألف جنيه لتشغيلها مع "المستريحة" وكان يحصل على 12 ألف جنيه فوائد.ويحاول الضحايا الآن التجمع من أجل تقديم بلاغ ضد السيدة الهاربة في مركز شرطة زفتى، ومن المنتظر تقديم البلاغ خلال ساعات، حيث قام عدد من الضحايا بتوثيق توكيلات لأحد المحامين ليحرك أول دعوة قضائية وبلاغ مجمع من عدة ضحايا ضد السيدة، ولن يتعاملوا بشكل فردي، حسب تصريحات خاصة لـ"الدستور".