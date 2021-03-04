مقتل وإصابة 33 مسلحًا من طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 33 مسلحًا من حركة طالبان في 3 مناطق بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية مدعومة بقوات جوية استهدفت إرهابيين في مناطق أرغنداب وجيري وشاه والي كوت في قندهار.وأكد البيان أن 24 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية وأصيب 9 آخرون، كما تم تدمير بعض العبوات الناسفة والأسلحة والذخيرة الخاصة بطالبان.