بلجيكا تسجل 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا، 3 آلاف و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 777 ألفًا و608 حالات.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفًا و169 حالة، وذلك عقب تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن 824 ألفًا و267 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، بينما حصل 314 ألفًا و319 شخصًا على الجرعة الثانية، وهو ما يمثل 75. 2% من إجمالي عدد السكان.