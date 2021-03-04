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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نواب أمريكيون لـ«يوتيوب»: لا مزيد من العائدات على حساب أمننا القومى

الخميس 04/مارس/2021 - 10:21 ص
يوتيوب
يوتيوب
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طالب أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي منصة "يوتيوب" YouTube بشرح سياساتها حول المحتوى المتطرف.

ووجه أعضاء لجنة الطاقة والتجارة رسالة إلى سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google المالكة لموقع يوتيوب قالوا فيها إن "المحتوى المحرض الذي يلقن المتطرفين ويحشدهم يستمر في الازدهار" على المنصة.

وأضاف أعضاء اللجنة، أنه يجب على يوتيوب YouTube إجراء إصلاحات ذات مغزى لسياساته للقضاء على المحتوى المتطرف الخطير.. وتابع النواب الأمريكيون: "لا يمكن أن يأتي اكتساب مزيد من المستخدمين والحفاظ على التفاعل وتوليد المزيد من عائدات الإعلانات في المنصة على حساب أمننا القومي".

وتأتي الرسالة الأخيرة في أعقاب رسالة مماثلة أُرسلت الشهر الماضي، حث فيها العديد من أعضاء الكونجرس بيتشاي والرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب YouTube سوزان وجسيكي على إجراء "تغييرات دائمة على أنظمة التوصيات" في أعقاب الهجمات على مبنى الكابيتول الأمريكي.

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