شرطة السويد تداهم شقة بعد هجوم بسكين

داهمت الشرطة السويدية شقة في بلدة فيتلاندا بجنوب البلاد في ساعة متأخرة بعد هجوم بسكين يشتبه في أن دوافعه إرهابية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.وأصاب رجل في العشرينيات من عمره سبعة أشخاص في البلدة السويدية الصغيرة قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه وتعتقله.وقالت الشرطة إن تفاصيل التحقيق دفعتها للنظر في دوافع إرهابية محتملة، ويُعالج المهاجم في المستشفى كما تم نقل المصابين السبعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.