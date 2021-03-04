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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النويهي لـ«عمومية الصحفيين»: أعدكم بتطوير في مشروع العلاج لم تشهدوه من قبل

الخميس 04/مارس/2021 - 10:03 ص
جريدة الدستور
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قال هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن احتمالية إجراء انتخابات التجديد غدًا الجمعة، أمر مستبعد، بعد توافق عدد كبير من المرشحين على عدم دعوة الناخبين للحضور  سواء لصعوبة اكتمال نصاب الجمعية العمومية في ظل الظروف الحالية أو لعدم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات اللوجستية.

وأشار «النويهي»، في تصريحات له، إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من إقامة الصوان خارج مقر النقابة خاصة وأن اكتمال النصاب بالجمعية العمومية 5 مارس يستوجب حضور (50% من أعضاء الجمعية العمومية + 1)، بينما الجمعية العمومية 19 مارس ستكتمل بحضور (25% من أعضاء الجمعية العمومية + 1).

ووحول ما يمكن أنى يقدمه كمرشح لعضوية المجلس تحت السن، لفت «النويهي»، إلى أن تخصصه في الملف الصحي على مدار 20 عامًا، وما لمسه من معاناة الزملاء في مشروع العلاج على مدار سنوات، كان دافعا للتقدم ببرنامج سيمثل طفرة في مشروع العلاج بالنقابة.

وأضاف «من المحزن أن يعامل الصحفي مريض درجة ثالثة عند الأطباء والمستشفيات، وتغلق بعض المراكز الطبية أبوابها في وجهه، ويُفاجئ بإلغاء التعاقد دون الرجوع إلى النقابة»، لافتًا إلى أن «كل الصحفيين لديهم نفس المعاناة».

 وأكد النويهي أن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء عيادات طبية داخل مبنى النقابة، نستطيع من خلالها استغلال الأدوار المُغلقة، وفي نفس الوقت توفير خدمة طبية متميزة للصحفي، وداخل نقابته دون أن يذهب للمستشفيات، بالإضافة إلى معمل للتحاليل، ومركز للأشعة.

وأوضح أن «مشروع العلاج لا يتحمل أي نسبة تكلفة بالأدوية، وهي الأزمة الحقيقية للصحفيين»، مشيرًا إلى أنه «على استعداد لأن يوفر فرعًا كبيرًا لإحدى سلاسل الصيدليات الكُبرى داخل النقابة، توفر الأدوية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بتخفيض يتخطى 25% و40% و50%، وذلك مقابل أن تفتح فرعها داخل مبنى النقابة، وذلك كبداية لمشروع علاج قوي».

وتابع «من غير المقبول في هذا التوقيت أن يجد الصحفي نفسه في دائرة من الروتين والتردد اليومي ذهابًا وأيابًا لمقر النقابة للحصول على خطاب تحويل للأشعة أو التحاليل في الوقت الذي يمكنه الحصول على كل ذلك من خلال أبليكيشن على الموبايل الخاص به»
 
ووجه «النويهي» رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: «أعدكم زملائي الصحفيين بتطوير في ملف مشروع العلاج لم تشهدوه من قبل».

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