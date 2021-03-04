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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكيماويات» تقدم بلاغا لبيع «سميثكلاين» لـ«فارما» دون اتفاقية تحمي حقوق العمال

الخميس 04/مارس/2021 - 10:02 ص
النقابة العامة للكيماويات
النقابة العامة للكيماويات
دعاء جابر
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تقدمت النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالبت فيه بسرعة التحقيق والتدخل لحماية حقوق العاملين بشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية بعد الاستحواذ عليها من جانب شركة فارما للأدوية عن طريق الشراء.

ودعا البلاغ إلى إيقاف عملية البيع حتى إتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع، طبقا للقانون.

وأوضح البلاغ المقدم ضد الممثل القانوني لشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية "مشكو في حقه الأول"، والممثل القانوني لشركة حكمة فارما للأدوية "مشكو في حقه الثاني"، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى توفير جو من الاستقرار والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة في إطار قانوني، بجانب دور التنظيم النقابي الذي أكد عليه الدستور في مادته (76) وقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كانت المفاجأة بقيام المشكو في حقه الثاني بالاستحواذ على الشركة المشكو في حقها الأولى عن طريق الشراء وذلك دون مشاركة النقابة العامة للكيماويات المنوط بها حماية حقوق العاملين عن طريق عقد اتفاقية عمل جماعية تضمن الحقوق وتحافظ عليها وذلك وفقًا للمواد (15ب) _ ( 16ب) من القانون 213 لسنة 2017 والمواد 168 _ 169 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي فرض القانون في المادة (253) منه عقوبة على مخالفتها وهو الأمر الذى أثار العاملين مما اضطرهم إلى الاعتصام يومى 24، و2522021 وذلك لعدم وجود اتفاقية عمل جماعية ثلاثية الأطراف لضمان حقوقهم.

والتمس البلاغ سرعة التدخل لحماية حقوق العاملين لإيقاف عملية البيع حتى إتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المشكو في حقهم وتعيين مفوضًا عامًا لادارة الشركة المشكو في حقها الأولى اعمالًا لصحيح القانون.

يذكر أن النقابة العامة للكيماويات، تقدمت بمذكرات مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وطالبت بالتدخل لتفعيل الاتفاقية الجماعية لإتمام إتفاقية تضمن كافة حقوق العاملين ضمن عقد البيع.

وجلاكسو سميثكلاين هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985، وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية، وهي من أكبر 5 شركات أدوية في مصر، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 3.6 مليار جنيه في آخر 11 شهرًا من 2020، أما "حكمة فارما" فتأتي في المرتبة الثامنة من حيث المبيعات بالسوق المصرية.

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