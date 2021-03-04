«الصباح» العراقية: زيارة بابا الفاتيكان علامة تاريخية فارقة

تحدثت صحيفة الصباح العراقية، عن تأكيد نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي جون بيرنارد بولفان، أن زيارة بابا الفاتيكان "البابا فرنسيس" علامة تاريخية فارقة للعراق والعراقيين من كل الأديان وغيرهم، وأنها تحمل رسالة أمل في مستقبل أفضل للبلاد والمنطقة، وهي مناسبة لكل مواطن عراقي ليشعر بالفخر بعراق يرحب بجميع الأديان ويهدف إلى تعزيز التنوع.وقال بولفان، إن العراق بلد متعدد الهويات، والاتحاد الأوروبي لا يقوم بأي نشاط فعلي محدد في سياق زيارة البابا، إلا أنه نشط في مجال حقوق الإنسان ودعم الأقليات من خلال العديد من المشاريع التي تساعد في بناء المشاركة المدنية والتماسك المجتمعي في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك عبر الحوار بين الأديان.وذكرت الصحيفة، ما أكده أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان لكاردينال بييترو بارولين، أن البابا فرنسيس سيحمل إلى العراق، الرجاء والحوار وإعادة البناء، موضحا أن العراق ينتظر بابا الفاتيكان الذي يستأنف السفر ويختار أن يحمل التعزية لشعب عانى في السنوات الأخيرة بسبب الاضطهاد والحرب والعنف الذي ارتكبه (داعش)، ولكي يواصل أيضا بناء طريق الأخوة وجسر الحوار الكبير.