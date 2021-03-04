إصابة 5 من قوات الأمن الهندية في انفجار عبوة ناسفة

أعلن مسئولون هنود أن 3 أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، في مقاطعة "غرب سينجبوم" بولاية "جهارخاند".وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الانفجار وقع أثناء قيام القوات بعملية في المنطقة للبحث عن مسلحين، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.