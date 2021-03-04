«هيرميس» تحصد جائزتي أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة ومؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن تسميتها كأفضل بنك استثمار في الأسواق المبتدئة للمرة الأولى من قِبَل مؤسسة جلوبال فاينانس، وهي من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة المعنية بتغطية أداء الشركات المالية حول العالم. كما تم تصنيف الشركة من ِقبَل المؤسسة كأفضل شركة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا، ضمن قائمة تصنيف أفضل بنوك الاستثمار على مستوى العالم خلال عام 2021.ويأتي هذا التصنيف في ضوء الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس بالأسواق المبتدئة، عقب مرور أربع سنوات فقط على التوسع بأعمالها خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقد تنوعت إنجازات المجموعة المالية هيرميس بين احتلالها صدارة التصنيفات بالأسواق التي تعمل بها، وإدارة أبرز صفقات الترويج وتغطية الاكتتاب الناجحة في الأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العام. فقد شهد عام 2020 احتلال المجموعة المالية هيرميس المركز الأول في ترتيب شركات الوساطة ببورصة نيروبي للأوراق المالية، وكذلك المركز الأول من حيث الحصة السوقية للعملاء المؤسسين النشطين بسوق باكستان.كما حصدت الشركة المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوق نيجيريا على الرغم من إطلاق أعمالها بالسوق منذ أقل من عامين فقط، مما يعكس الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها الشركة بالأسواق الجديدة التي توسعت بها مؤخرًا.وبالإضافة إلى ذلك، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام تقديم خدماته الاستشارية للبنك المتحد «UBL» بباكستان، في صفقة بيع أصول والتزامات بنك «UBLT» التابع له في تنزانيا إلى «Exim Bank Tanzania Limited»، وهي أولى صفقات الدمج والاستحواذ الدولية التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس بأسواق شرق أفريقيا منذ توسعها في السوق الكيني خلال عام 2017، والذي أصبح قاعدة للتوسع بأعمال الشركة على مستوى المنطقة.وفي هذا السياق، أكد عَلي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، على أن حصاد الشركة لتلك التصنيفات المرموقة بمثابة شهادة قوية على الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل بدءًا من التوسع بأعمال الشركة بالأسواق المبتدئة، ووصولًا إلى نجاحها في احتلال مكانة رائدة بتلك الأسواق عقب سنوات قليلة من دخولها. كما يعكس ذلك التكريم مردود البصمة الفريدة للشركة في تلك الأسواق التي تتسم بمقومات النمو الواعدة، ممّا أثمر عن انفرادها بتسهيل وصول العملاء بشكل مباشر إلى فرص استثمار جذابة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.ومن جانبه أشاد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن الخطوات السديدة التي اتخذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب على مدار العام بهدف تنويع باقة الخدمات المقدمة، سعيًا إلى الحد من تأثير حالة التباطؤ التي تشهدها أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم، وكذلك لتحقيق السبق والريادة في تقديم أفضل الخدمات الابتكارية فائقة الجودة التي تلبي احتياجات العملاء المتجددة.وأعرب جاد عن بالغ سعادته بتكريم الشركة تقديرًا لريادتها في إدارة أبرز صفقات الدين على مستوى أسواق أفريقيا، والذي يأتي عقب نجاحها المشهود في تمهيد الطريق للتوسع بأعمالها في إدارة صفقات أدوات ترتيب الدين الجديدة مثل إصدار الصكوك وسندات التوريق في السوق المصري.وقد مثّل عام 2020 علامة بارزة لفريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح في إتمام 24 صفقة كبرى بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام، تضمنت 14 صفقة في أسواق الدين.كما نجح القطاع في إتمام صفقتين لإصدار صكوك بقيمة 165 مليون دولار خلال عام 2020، وكذلك خمس صفقات توريق بقيمة 139 مليون دولار، وستة صفقات ترتيب دين بقيمة 422 مليون دولار، وذلك في إطار مساعي الشركة لقيادة وتنفيذ كبرى صفقات ترتيب الدين عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.كما قامت المجموعة خلال أبريل 2020 بدور المستشار المالي والمنسق العالمي الأوحد، وكذلك المروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتي تُعد أول صفقة من نوعها في السوق المصرية.كما قامت الشركة خلال العام بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق الرئيسي الأوحد، وكذلك المروج الأوحد وضامن التغطية للشريحة الثانية والثالثة بقيمة 10.9 مليون دولار و10.1 مليون دولار على التوالي؛ ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأنها نجحت في إتمام الإصدار الرابع بقيمة 170 مليون جنيه خلال يناير من عام 2021.وقد أثمرت الإنجازات التي أحرزها فريق المجموعة المالية هيرميس خلال العام عن حصاد العديد من الجوائز التقديرية المرموقة، والتي تضمنت احتلال قطاع البحوث بالشركة المركز الأول بين أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة للعام الثالث على التوالي خلال استطلاع مؤسسة Institutional Investor، والذي صنف أيضًا اثنين من أبرز محللي القطاع بالمركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن فئة أفضل محللي البحوث بالأسواق المبتدئة.كما حصدت الشركة جائزة أفضل شركة وساطة من قبل مؤسسة Africa Global Fund، علاوة على فوزها بجائزة أفضل شركة وساطة في أسواق كينيا ونيجيريا خلال احتفالية جوائز African Banking Awards تحت رعاية المؤسسة الدولية EMEA Finance، وكذلك فوزها بجائزة أفضل شركة وساطة خلال العام في نيجيريا خلال احتفالية جوائز المؤسسة الإعلامية النيجيرية Business Day.ويقوم فريق عمل جلوبال فاينانس بالشراكة مع العديد من الخبراء والمحليين على مستوى العالم، بتبني مجموعة من المعايير الصارمة لاختيار المؤسسات المالية ضمن تصنيفهم من خلال إطار حسابي يقوم بجمع وتحليل البيانات الصادرة من بنوك الاستثمار، والحصص السوقية لكل منهم، وعدد وحجم الصفقات الذي تم تنفيذها بمختلف الأسواق، والخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرة على هيكلة الصفقات، ونطاق الأعمال، والجهود المبذولة لمعالجة مختلف الظروف السوقية، علاوة على القدرة على الابتكار، وأسعار الخدمات المقدمة، ومستوى الأداء خلال مرحلة ما بعد الاكتتاب، والمكانة والسمعة التي تحظى بها كل مؤسسة في السوق.وتحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 35 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف.وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالية للحلول التمويلية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين.ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وكينيا وبنجلادش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.