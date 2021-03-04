محكمة فرنسية تقضي بغرامة مالية كبيرة ضد الناشط الإخواني إدريس سهامدي

قضت محكمة جنايات باريس على إدريس سهامدي، مؤسس جمعية بركة سيتى الإخوانية الإرهابية، بغرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة والعنصرية ضد زينب الرزوي، الصحفية السابقة في مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وفقا لما نقلته مجلة ماريان الفرنسية.وكان سهامدي يحاكم بتهمة المضايقة والإزعاج عبر الإنترنت، حيث نشر سهامدي واسمه الحقيقي إدريس يمو، على حسابه على تويتر، بين 23 و30 سبتمبر، أكثر من 80 رسالة تستهدف الصحفية المعروفة بمكافحتها للإرهاب، وكشفت التغريدات، عن تفاصيل من حياتها الخاصة مثل اسم زوجها ومهنتها وصورتها والحرف الأول من اسم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات.وقدم إدريس يمو نفسه على أنه "مُبلغ عن المخالفات" وأوضح للمحكمة أن نيته كانت إطلاق "نقاش عدائي"، وقال، "لدي معلومات لا يمتلكها أحد ويجب على أن أشاركها".فيما رفض القضاء الإدارى الأعلى فى فرنسا" مجلس الدولة" الطلب الذي تقدمت به جمعية "بركة سيتى" الإرهابية، غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلها بتهمة التحريض على الكراهية وبأن لها "علاقات داخل التيارات المتطرفة".وفي 28 أكتوبر بعد 12 يوما على قطع رأس الاستاذ صامويل باتي على يد متطرف، أعلنت الحكومة الفرنسية حل بركة سيتي لأن لها "علاقات داخل التيارات الارهابية والمتطرفة" و"تبرر الأعمال الإرهابية" و"تحرض على الكراهية".