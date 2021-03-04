مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي شخص مصرعة وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي برنيس، جنوب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقل الجثة والمصابين بمستشفي جراحات لليوم الواحد بمرسى علم، ووحدة الشيخ الشاذلي الصحية لقرب مسافتها.تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل، بالكيلو 80 طريق الشيخ الشاذلي - برنيس، جنوب مدينة مرسي علم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من أحدي النقاط القريبة المتمركزة علي الطريق.وتبين مصرع شخص، وإصابة 5 أخرين باصابات متفرقة بالجسم، تم نقل 4 من المصابين بمستشفي جراحات اليوم الواحد، والوحدة الصحية بقرية الشيخ الشاذلي، والخامس رفض نقله للمستشفي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد.كما تبين أن السيارة بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.