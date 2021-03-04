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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيان» الإماراتية: «إكسبو 2020 دبي» يحمل بشائر تعافي الاقتصاد العالمي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:54 ص
إكسبو 2020
إكسبو 2020
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أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن تنظيم دولة الامارات العربية المتحدة لـ"إكسبو 2020 دبي" يحمل بشائر تعافي الاقتصاد العالمي وعودة الحياة لطبيعتها كما سيتوج نهج الإيجابية في الإمارات الذي مكنها من التعامل الفعال مع جائحة "كوفيد - 19" وأثمر عن تعزيز مؤشرات التعافي في دبي والإمارات.

وتحت عنوان "درب مباشرة إلى التعافي" قالت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها اليوم الخميس تشهد الإمارات هذا العام حدثًا دوليًا، هو الأضخم من نوعه عالميًا؛ والأهم أنه سيحمل بانطلاقته بشائر تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة دورة الحياة إلى طبيعتها، كما أن هذا الحدث، «إكسبو 2020 دبي»، سيبرز مساهمة الدولة في مساعدة دول العالم، الشقيقة والصديقة، على تجاوز ظروف الجائحة العالمية.

وأشارت إلى أنه في هذا السياق، فإن هذا الحدث سيشكل تتويجًا لنهج الإيجابية في الإمارات، الذي تمت ترجمته في إجراءات سريعة، وخطط دقيقة، واستراتيجيات شاملة، للدخول في مرحلة ما بعد الجائحة، والانطلاق إلى ما بعدها، واستشراف آثارها المستقبلية، وما فرضته من تغييرات شاملة على الحياة بكل قطاعاتها.

وأضافت أن نهج الإيجابية، الذي مكن الدولة من التعامل الفعال مع ظروف الجائحة، وأثمر كذلك عن الحفاظ على انطلاقة قاطرة الإنجازات، وتعزيز مؤشرات التعافي في دبي والإمارات، التي منها، على سبيل المثال، لا الحصر، شهادات أدلت بها مؤسسات دولية مرموقة، ومن بينها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد في معطياته بالمحفّزات الضخمة، التي وظفتها الدولة لمواجهة الجائحة العالمية.

وذكرت أنه من جهة أخرى تبرز مؤشرات التعافي من خلال ثقة المؤسسات الدولية الكبرى بالبيئة الاستثمارية في الإمارات، إلى جانب حفاظ الدولة على استمرار تدفق السيولة، الذي يرفع قيمة الصفقات في سوق الأسهم، وكذلك إدراجات الصناديق الاستثمارية الجديدة للتداول في سوق دبي.

وقالت في ختام افتتاحيتها لا تتوقف مؤشرات تعافي دبي والإمارات عند هذا الحد، فهناك أيضًا حركة التصرفات العقارية اليومية، والإنجازات في قطاع الإعمار، الذي أضاف مزيدًا من الأيقونات السحابية إلى دبي والمؤشرات كلها تؤكد أن دبي والإمارات تشقان دربًا مباشرة إلى مرحلة التعافي.

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