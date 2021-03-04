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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مباحثات مصرية مع المانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين

الخميس 04/مارس/2021 - 09:53 ص
طارق الملا
طارق الملا
سيد الابنودى
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شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر "الفيديو كونفرانس" في فعاليات مؤتمر "سيراويك" والذي يعد أحد أهم المؤتمرات عالميا في مجال الطاقة، وتعقد فعالياته افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 1 الي 5 مارس بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

و خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " خريطة جديدة للشرق الأوسط "، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمضى قدمًا على طريق التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أنها استطاعت خلال السنوات الأخيرة عقد شراكات دولية وإقليمية تخدم هذا الهدف سواء مع دول شرق المتوسط أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن مصر أخذت زمام المبادرة بالتعاون مع هذه الدول والكيانات لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة للتعاون الفعال بين دول المنطقة في تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي وتصديره لأوروبا، لافتا إلى أن هناك مباحثات مع المانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين النظيف، وأن هذه الجهود تعكس ما تقدمه مصر من خطى إيجابية في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف الوزير أن مصر مستمرة في تهيئة المناخ الداعم للتحول لمركز إقليمي للطاقة، ومن أهم الخطوات إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي، بعد توقف دام 8 سنوات وتطوير البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز واجراء توسعات بالموانيء وشبكات خطوط نقل البترول والغاز وإقرار قوانين وتشريعات جديدة وإنشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز الطبيعي.

كما استعرض "الملا" نموذج مصر الناجح في التحول من دولة مستوردة للغاز، إلى دولة مكتفية ذاتيًا ومصدرة في عام 2018 بعد نجاحها فى تنمية عددًا من الاكتشافات بالبحر المتوسط، وفي مقدمتها حقل ظهر العملاق.

وتطرق إلى جهود الدولة في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، حيث تسعي إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025 في ضوء استراتيجية الطاقة المصرية الجاري تطويرها، وان هناك رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إنتاج 40% من الكهرباء بحلول عام 2030.

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