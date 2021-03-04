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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا: إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

الخميس 04/مارس/2021 - 09:53 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 559 ألفا و845 حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في البلاد إلى 10 آلاف و14.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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