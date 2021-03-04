سويسرا: إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 559 ألفا و845 حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في البلاد إلى 10 آلاف و14.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.