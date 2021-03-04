لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة رقما قياسيًا جديدًا لأول مرة في تاريخها بإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني «QS» في موضوعات الهندسة والطب.أوضح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا جاءت فى الترتيب (101-150) عالميًا والرابع محليًا في مجالات الهندسة، وفي مجال الطب وعلوم الحياة جاءت في الترتيب (551-600) عالميا والرابع محليًا.وأضاف أن التصنيف البريطاني «QS» شمل هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و51 مجالا فرعيًا.ويعتبر تصنيف «QS» تصنيف سنوى للجامعات مختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المعايير.