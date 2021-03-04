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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:51 ص
طلاب الثاني الثانوي
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية
هبه عويضه
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انتظم طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية، في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي بدأ في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقسيم المحافظات التي أجرته وزارة التعليم.

وتوافد الطالبة والطالبات على المدارس الثانوي لأداء الامتحانات والتي تبدأ بمادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 60 دقيقة، يليها مادة علم النفس والإجتماع للقسم الآدبي، والذي يستمر لمدة 60 دقيقة آخرى، وتنتهي الأمتحانات في الساعة الواحدة ظهرًا.

وشهدت مدرسة هدي شعراوي الثانوية بنات بمنطقة لوران بإدارة شرق التعليمية، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، من الإلتزام بإرتداء الكمامات لجميع الطالبات والمدرسين والعاملين، ومراعاة المسافات والتباعد الإجتماعي، والقياس الحراري للطالبات قبل دخول اللجان.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الإمتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.
وشدد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات، والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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