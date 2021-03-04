صحف السعودية: درع «العمل التنموي العربي» لولي العهد ترجمة لدوره في التنمية

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن منح جامعة الـدول الـعربية شهادة تقدير درع "العمل التنموي العربي" لعام 2021 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ تقديرًا لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة وخدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "رجل التنمية العربية"أن منح ولي العهد هذا الدرع ترجمة للنظرة الإيجابية لكل ما يبذله، وطموحاته وقدرته على تطويع القدرات البشرية والكوادر والمقدرات الوطنية للعمل في انسجام بما يحقق التنمية الشاملة، ويضيف قوة اقتصادية جديدة للمملكة بعيدا عن ثروة النفط.من جانبها، كتبت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها تحت عنوان (ولي العهد والتنمية الشاملة) "أن الأدوار الرائدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وكذلك الأمن والاستقرار الإقليمي، تأتي انطلاقا من قوة إمكاناتها وقدرتها ومكانتها القيادية في المنطقة والعالم، وهو ما يمثل نهجا راسخا في استراتيجيات الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".