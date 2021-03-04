المالكي: تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة جازان، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.وأكد العميد المالكي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.